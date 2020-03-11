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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус Covid-19.

Она информировала в распространенном заявлении, что находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно поправляется.

Весте с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Надин Доррис Великобритания

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