Около 300 пассажиров без симптомов коронавируса покинули Grand Princess

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Почти 300 пассажиров покинули во вторник круизный лайнер "Grand Princess", который пришвартован в порту Окленда и на котором у 21 человека был выявлен коронавирус, сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

По данным телеканала, около 2/3 из почти 300 пассажиров являются калифорнийцами, у которых не обнаружено симптомов вируса. Их отвезут на военно-воздушную базу Тревис рядом с городом Сакраменто. Остальные пассажиры - жители других штатов.

Граждан США планируется доставить на военно-воздушную базу Лакленд в Техасе и на авиабазу Доббинс в Джорджии, отметил губернатор.

Как сообщил капитан лайнера Джон Гарри Смит, большинство пассажиров, как ожидается, покинут судно к концу среды по местному времени.

Ранее сообщалось, что у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess обнаружен коронавирус. Положительный результат теста на вирус оказался у 19 членов экипажа и двух пассажиров.

На борту круизного лайнера находились 3533 человека - 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран, среди них четыре россиянина.