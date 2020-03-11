В Белоруссии число инфицированных коронавирусом выросло до 11 человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило два новых случая коронавируса в стране, положительные результаты теста на COVID-19 получены у жителей Гомеля и Минска.

Накануне Минздрав сообщил о трех новых случаях коронавируса в стране. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Белоруссии, по состоянию на утро среды, достигло 11 человек.

Ранее сообщалось, что три жителя Белоруссии выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии был зафиксирован в конце февраля. Заразившимся оказался гражданин Ирана, студент Белорусского национального технического университета в Минске.