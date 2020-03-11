Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Белоруссии число инфицированных коронавирусом выросло до 11 человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило два новых случая коронавируса в стране, положительные результаты теста на COVID-19 получены у жителей Гомеля и Минска.

Эпидемия коронавируса

Накануне Минздрав сообщил о трех новых случаях коронавируса в стране. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Белоруссии, по состоянию на утро среды, достигло 11 человек.

Ранее сообщалось, что три жителя Белоруссии выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии был зафиксирован в конце февраля. Заразившимся оказался гражданин Ирана, студент Белорусского национального технического университета в Минске.

Белоруссия

Новости

Замглавы Минсельхоза Грузии и его семья заразились коронавирусом

Россияне не смогут получать визы по прилете в Таиланд из-за коронавируса

Россияне не смогут получать визы по прилете в Таиланд из-за коронавируса

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек

В Китае за сутки зарегистрировано 22 смерти из-за коронавируса

Афганистан упростил освобождение плененных талибов

Афганистан упростил освобождение плененных талибов

СБ ООН единогласно поддержал договоренность США и талибов

Первую в США карантинную зону из-за коронавируса создадут поблизости от Нью-Йорка

Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');