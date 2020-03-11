Котировки нефти ускорили падение на данных о росте запасов в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в среду после публикации данных Минэнерго США о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в стране.

К 17:45 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (2,12%) к уровню закрытия вторника и торговались у $36,43 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли на 7,7 млн баррелей, показав увеличение седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о повышении запасов на 6,4 млн баррелей.

По данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей, дистиллятов - на 6,4 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов как бензина, так и дистиллятов, на 2,7 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 704 000 баррелей.