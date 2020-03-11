Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 по Москве в среду составляла $36,24 за баррель, что на $0,98 (2,63%) ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель.

Во вторник, 10 марта, Saudi Aramco объявила, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с.

Министр энергетики РФ Александр Новак в среду заявил журналистам, что планы Саудовской Аравии по наращиванию добычи - это "не самый лучший вариант". "Было бы правильно сохранять уровни добычи на тех, которые были достигнуты в первом квартале в этом году, и мы с такой инициативой выходили в рамках нашего общего соглашения. Но, к сожалению, наши партнеры с нашим предложением не согласились", - подчеркнул он.

По словам главы отдела стратегии BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингиряна, Саудовская Аравия "поднимает ставки в игре в покер с Россией", пишет Bloomberg. "Мы считаем, что конечная цель Саудовской Аравии - продемонстрировать, что сотрудничество для обеспечения ценовой стабильности - это лучшее решение, нежели погоня за долей рынка", - сказал он.

Нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC), в свою очередь, заявила в среду, что намерена увеличить поставки в апреле до более чем 4 млн б/с.

Помимо этого, трейдеры следят за мерами правительств по стимулированию экономики в условиях вспышки коронавируса COVID-19. 10 марта президент США Дональд Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста.

Некоторые сенаторы-республиканцы предложили предоставить поддержку компаниям, добывающим сланцевую нефть. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, план Трампа пока не получил поддержки в Конгрессе.

Brent WTI Саудовская Аравия Saudi Aramco Александр Новак

Новости по теме

Новости

Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производителей

Лагард заявила об угрозе экономического шока для Европы из-за коронавируса

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,3%

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Нефть подорожала на 3% в ожидании мер по поддержке экономики США

Курс вернулся к отметке 72 рубля за доллар на фоне сохраняющейся нестабильности

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');