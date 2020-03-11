Госдеп обвинил РФ в принудительных абортах и стерилизации в докладе по правам человека

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В ежегодном докладе госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире, опубликованном в среду, отмечается, что в России имеются существенные проблемы с соблюдением прав человека, причем часть нарушений касается не только внутрироссийских дел, а Сирии и Украины.

Несмотря на то, что текст посвященной РФ части доклада мало меняется из года в год, в числе новых проблем, выявленных госдепом в России, называются выдворение беженцев, а также принудительные аборты и стерилизация.

В секции доклада за 2019 год, посвященной России, отмечается, что, по мнению США, РФ нарушает права человека в Сирии во время военных операций по поддержке сирийских правительственных сил.

"Согласно данным гуманитарных организаций, российские военные участвовали в таких операциях, как бомбардировки городских районов, в ходе которых удары преднамеренно наносились по гражданской инфраструктуре", - говорится в докладе.

В госдепартаменте заявляют и о спровоцированных РФ проблемах на востоке Украины. Авторы доклада утверждают, что "авторитетные наблюдатели" обвиняют "силы, находящиеся под руководством России", в тысячах смертей и ранений среди мирных жителей в Донбассе. Кроме того, указывается в докладе, Россия проводит "политически мотивированные аресты, задержания и судебные разбирательства в отношении граждан Украины".

В докладе говорится и о том, что на ситуацию с правами человека негативно повлияли "целенаправленная аннексия и оккупация Крымского полуострова, принадлежащего Украине". По данным его авторов, российское руководство "продолжило вооружать, обучать силы на востоке Украины и сражаться с ними на одной стороне".

О ситуации с правами человека в РФ

Раскритиковали в госдепартаменте и ситуацию с правами человека в самой России.

Власти России, считают авторы доклада, в 2019 году "продолжили ограничивать свободу прессы и СМИ".

"Более 80% СМИ страны финансировались правительством или проправительственными силами", а "большинством остальных изданий" владеют "дружественные руководству олигархи". "В регионах губернаторы контролируют региональные СМИ посредством финансирования либо напрямую, либо через аффилированные структуры", - говорится в документе.

Преследование журналистов

Авторы доклада отмечают, что в прошлом году в РФ "журналисты по-прежнему подвергались аресту, тюремному заключению, физическому насилию, преследованиям и запугиванию в связи с их профессиональной деятельностью". В частности, в качестве одного из примеров приводится резонансное дело журналиста Ивана Голунова.

"Несмотря на то, что конституция обеспечивает свободу слова, в том числе для прессы, правительство ограничивало это право все сильнее", - говорится в докладе. В нем отмечается, что правительство приняло несколько новых законов, ограничивающих свободу слова и прессы, в частности, в онлайн-пространстве.

В госдепе также заявляют, что власти РФ "в течение года предприняли новые меры, направленные на ограничение академических свобод и в сфере культуры" и "ограничивали право на мирные собрания и объединения".

О ситуации в российских местах лишения свободы

Авторы доклада критикуют и ситуацию в российских местах лишения свободы. "Условия в тюрьмах и следственных изоляторах - не везде одинаковые: часто они тяжелые и представляют опасность для жизни узников. Наблюдаются переполненность тюремных камер, плохое обращение со стороны персонала, а также - заключенных друг с другом, ограниченный доступ к медпомощи, нехватка еды, плохие санитарные условия".

Госдеп усмотрел проблемы и в российской судебной системе, отмечая, что "судьи остаются под влиянием исполнительной власти, вооруженных сил и сил безопасности, в особенности - в случаях с резонансными политическими делами". Кроме того, "существует проблема коррупции".

Госдепартамент подчеркивает, что "результаты судебных разбирательств, судя по всему, предопределены". "Количество оправданий по итогам рассмотрения дел остается низким. Так, в 2018 году подсудимые были оправданы только в 0,43% случаев", - утверждают авторы доклада.

Исчезновения людей, пытки

В документе говорится, что в России в 2019 году "поступали сообщения об исчезновениях, за которыми напрямую или косвенным образом стоят власти", по политическим и финансовым причинам продолжаются исчезновения на Северном Кавказе. По данным рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, в стране было зафиксировано 849 невыясненных случаев исчезновения. Также поступали сообщения о том, что силы под руководством России на Украине принимали в этом участие.

Кроме того, авторы документа утверждают, что сотрудники правоохранительных органов, несмотря на то, что это запрещено Конституцией, применяли пытки, физическое насилие или надругательства для того, чтобы получить от подозреваемых признание. Лишь в отдельных случаях власти привлекали правоохранителей к ответственности за подобные действия.

Авторы доклада утверждают, что региональные власти использовали нечетко сформулированные законодательные нормы для того, чтобы задерживать, преследовать или привлекать к уголовной ответственности лиц, критикующих правительство или институты, которые оно поддерживает, например, РПЦ.

В число "значимых проблем прав человека" в России госдеп США традиционно включил "внесудебные казни, в том числе лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в Чечне местными властями". Также в число проблем власти США включают похищения людей, пытки, применяемые правоохранительными органами, тяжелые и опасные для жизни условия в тюрьмах.

США беспокоят необоснованные задержания и аресты в России, заключение в места лишения свободы по политическим мотивам и явное вмешательство властей в частную жизнь.

В России, по мнению госдепа, все еще существует жесткое подавление свободы слова и средств массовой информации, насилие в отношении журналистов, а также блокировка и фильтрация контента в интернете и запрет анонимности. Госдеп также недоволен чрезмерно ограничительными законами об "иностранных агентах" и "нежелательных иностранных организациях" и жесткими ограничениями свободы вероисповедания. Госдеп утверждает, что в России власти ограничивают возможность оппозиционеров претендовать на государственные должности и проводить политические кампании, а гражданского общества - наблюдать за избирательными процессами.

Среди проблем прав человека в России - повсеместная коррупция на всех уровнях и во всех ветвях власти и торговля людьми, отмечает госдеп.