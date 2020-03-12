ЮНЕСКО подсчитало, сколько детей пропускают школу из-за COVID-19

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Из-за карантинных мер по защите от коронавируса COVID-19: почти 370 млн учеников по всему миру не ходят в школу, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на материалы ЮНЕСКО.

В материалах отмечается, что менее месяца назад Китай был единственной страной, санкционировавшей закрытие школ. С тех пор 29 стран пошли на такие меры.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, которую цитируют в Роспотребнадзоре, подчеркнула, что временное закрытие школ из-за проблем в сфере здравоохранения и других кризисов - не повод для нарушения права детей на образование.

"Мы ступаем на неизведанную территорию и работаем со странами, чтобы найти высокотехнологичные, низкотехнологичные или нетехнологические решения, обеспечивающие непрерывность обучения", - сказала Азуле.

Она добавила, что международное сотрудничество имеет важное значение для разработки наиболее эффективных подходов, в том числе, в области дистанционного образования.

В России на двухнедельный карантин с 11 марта закрыты все школы в Липецкой области - в регионе ранее были зафиксированы случаи коронавируса у вернувшихся из Италии россиян. В Москве с 10 марта по решению департамента образования переведены на дистанционное обучение дети, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах; общий карантин не объявлялся.

Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения минувшей зимой выпускал совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях.