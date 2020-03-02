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В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

Учащихся в образовательных учреждениях также будут пропускать через "утренние фильтры"

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия
Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия введены в образовательных организациях столицы, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ; в московских школах, в частности, временно отменяются выездные и массовые мероприятия, а также занятия в бассейнах, в том числе и платные.

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Соответствующий приказ подписан руководителем департамента образования и науки Москвы Исааком Калиной 28 февраля. В приказе, текстом которого располагает "Интерфакс", говорится, что руководство школ должно обеспечить проверки состояния здоровья учащихся утром, когда они приходят на учебу, - так называемые утренние фильтры. Кроме того, необходимо следить за состоянием здоровья детей в течение учебного дня и обязательно измерять их температуру.

Руководителям образовательных организаций столицы предписано в случае выявления учеников с признаками заболевания и повышенной температурой направлять их домой, незамедлительно изолировав их от коллектива до прихода родителей или законных представителей. О заболевших детях также нужно немедленно сообщать в медучреждение (поликлинику).

Глава департамента Калина также приказал обеспечить все образовательные организации города оборудованием для бесконтактной термометрии, бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха, а также медицинскими масками.

В середине февраля в Роспотребнадзоре сообщали, что в России на карантин по гриппу и ОРВИ были закрыты около 4900 школ, 280 садиков и 63 колледжа. Кроме того, еще в 4500 образовательных учреждениях были закрыты на карантин отдельные классы, говорила замначальника эпидемиологического надзора федеральной службы Альбина Мельникова.

Сообщения о закрытии школ из-за сезонного всплеска вирусных заболеваний начали поступать из регионов в конце января. Учреждения по мере возможностей переводили на дистанционное обучение. Сообщалось, в частности, о закрытии ряда школ и детсадов в Кузбассе, Нижнем Новгороде, Саранске и других городах и регионах РФ.

Исаак Калина Москва

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