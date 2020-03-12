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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Трампа не будут проверять на коронавирус после контакта с зараженным бразильцем

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус, сообщает в четверг пресс-секретарь президента Стефани Гришем.

"Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого выявили коронавирус, и поэтому обследованием им сейчас не требуется", - говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США. За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.

США Дональд Трамп Майкл Пенс

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