Коронавирус мира сего. Обобщение

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус продолжает покорять новые "высоты", проникая не только в самые отдаленные уголки мира, но и высшие властные структуры. Но пока Европе ведут счет новых случаев заражений, в Китае, судя по официальной статистике, волна COVID-19 идет на спад.

Китай выздоравливает

По данным российского Роспотребнадзора на утро пятницы, прирост новых зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 в мире составил 6,7 тыс. за сутки, общее число заболевших превысило 132 тыс. человек. "В мире по состоянию на 8 утра 13 марта по московскому времени общее число заболевших составляет 132 756 подтвержденных случая (прирост за сутки 6 731 случай, 5,3%)", - говорится в ежедневном бюллетене ведомства о коронавирусной инфекции.

Если не считать Китай, коронавирус зафиксирован в 111 странах, в них зарегистрировано 51 753 случая. Почти весь прирост новых случаев приходится на страны вне Китая (6 708 случаев, 14,9%).

Кроме того, за последние сутки впервые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Гайане (один; из США) и на Кубе (три; из Италии).

В России накануне были зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19: четыре в Москве и по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Общее число официальных диагнозов в России - 34. Из них 31 случай - это граждане РФ, прибывшие из-за рубежа, два случая - граждане Китая (выписаны в феврале), и еще один случай - гражданин Италии, студент по обмену петербургского медвуза.

По Китаю, по состоянию на утро 13 марта, за истекшие сутки зарегистрировано семь случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой COVID-19 (в Ухане - шесть), и выявлено восемь новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. При этом, по данным Госкомздрава, в провинция Хубэй, не принимая в расчет административный центр город Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, восьмой день подряд не фиксируется новых случае заражения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в результате кропотливой работы Китай добился того, что ситуация по предотвращению распространения эпидемии продолжает улучшаться, восстанавливается производство и нормальная жизни населения.

На этом фоне Китай начал оказывать помощь в борьбе с коронавирусом другим странам: бригада медработников из КНР накануне прибыла в Рим. СМИ отмечают, что ранее китайские медработники отправились оказывать помощь в Иран и Ирак.

Европа заболевает

"У Европы есть все необходимое, чтобы найти противоядие", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, параллельно объявив в минувший четверг о решении закрыть все образовательные учреждения страны с 16 марта. Во Франции 12 марта выявили около 600 случаев заражения коронавирусом, число заболевших составило 2876 человек. Общее количество летальных исходов во Франции составляет 61 случай.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон куда менее оптимистичен, чем Макрон: он считает, что вспышка в мире нового типа коронавируса стала самым серьезным кризисом в области здравоохранения для целого поколения.

Премьер указал, что количество случаев заражения в Великобритании может быть намного выше, чем число подтвержденных на данный момент случаев. Ранее советник британского правительства по научным вопросам Патрик Валленс заявил, что в Великобритании коронавирусом COVID-19 могут быть заражены до 10 тыс. человек. По его словам, в настоящее время официально в стране выявлено 590 случаев, в отделениях интенсивной терапии находятся более 20 пациентов.

Самой сложной остается обстановка в Италии, которая занимает второе место в мире по числу заболевших после КНР. По данным на вечер четверга, число людей, скончавшихся в результате коронавируса в этой стране, за сутки возросло на 189 и составило 1016 человек. В общей сложности вирус в Италии выявлен более чем у 15 тыс. человек. Власти принимают жесткие меры: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия. Накануне в стране объявили о закрытии с четверга всех магазинов, кроме продовольственных и аптек.

В Германии число инфицированных коронавирусом 12 марта выросло до 2369 человек, сообщил институт Роберта Коха. Зафиксировано пять смертей, спровоцированных вирусом. Власти решили отказаться от мероприятий численностью более 1 тыс. человек. Из-за коронавируса Берлин закрывает с 14 марта крупнейшие музеи.

На Украине в четверг зафиксировали два новых случая заражения дополнительно к тому, который был выявлен ранее. В Белоруссии число больных за минувшие сутки выросло почти вдвое, с 12 до 21 человека. Власти Белоруссии почти на месяц ограничили проведение всех международных культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий.

Коронавирус и власть

В Новом свете в опасности оказались "сильные мира сего".

В Бразилии число заразившихся коронавирусом возросло до 60 человек, сообщила "Аженсия Бразил" со ссылкой на данные Минздрава. Ранее сообщалось о 37 зараженных. Кроме того, проверку в настоящее время сейчас проходят 930 человек.

Ранее заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. За состоянием здоровья Болсонару наблюдают медики.

При этом Трамп заявлял, что его не беспокоит эта информация, а его пресс-секретарь Стефани Гришем сообщила, что Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус. "Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого выявили коронавирус, и поэтому обследованием им сейчас не требуется", - говорится в заявлении Гришем.

При этом, как сообщалось, Трамп запретил поездки из Европы в страну с 13 марта.

По данным телеканала CNN на утро пятницы, в США на настоящий момент зарегистрировано 1635 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался. Между тем, по данным на утро четверга в Соединенных Штатах было зарегистрировано 1162 случая заболевания новым коронавирусом.

Коронавирус вынуждает Вашингтон идти на послабления в торговой сфере: так, ввозными пошлинами не будут облагаться такие товары китайского производства, как медицинские маски, детали стетоскопов и манжеты для приборов измерения артериального давления. Ранее в этом месяце США уже отменили пошлины на ввозимые из Китая медицинские перчатки, дезинфицирующие салфетки. Эти виды товаров были включены Трампом в список облагаемых повышенными ввозными пошлинами 1 сентября 2019 года.

Тем временем оказался положительным тест на коронавирус у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо, сообщал телеканал CNN со ссылкой на кабинет премьера. Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо, у нее лишь легкие симптомы. У премьер-министра симптомов нет, однако он с женой будет находиться на карантине 14 дней.

Коронавирус "добрался" и до ООН. Заболевшая является сотрудницей постпредства Филиппин при организации. Кроме того, вирус обнаружен у двух учителей в международной школе при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Иран, Израиль, Южная Корея и Япония

А в Иране коронавирус диагностировали у советника аятоллы Хаменеи. Об этом сообщили накануне ближневосточные СМИ. По их данным, речь идет об Али Акбаре Велаяти. В настоящее время он изолирован. Количество подтвержденных случаев заражения в Иране достигло 10 075, более 3,2 тыс. инфицированных выздоровели. Скончались 429 человек.

С коронавирусом борется и Израиль, где премьер Биньямин Нетаньяху объявил о закрытии школ и университетов. В настоящее время в Израиле зарегистрировано 109 случаев коронавируса, умерших нет.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло на утро пятницы 7979 человек, увеличившись за минувшие сутки на 110 новых выявленных случаев. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 67 человек.

В Японии, по данным на вечер четверга, зарегистрировано 1316 случаев заражения коронавирусом, включая 22 случая смертельного исхода. Данные включают как население Японии, так и пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего на карантине в Иокогаме.

Олимпиада пока не отменяется

Спортивный мир продолжает страдать от коронавируса, но токийские Олимпийские игры, которые намечены на июль-август, пока отменять не планируется, хотя с соответствующей инициативой выступил президент США Трамп.

Генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил журналистам, что таких планов пока у японского правительства нет. "Я знаю о комментариях президента Трампа, но мы тесно сотрудничаем с Международным олимпийским комитетом (МОК), организационным комитетом и Токио по подготовке к играм в сроки, которые и планировались", - сказал Суга на брифинге.

В пятницу Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре не обсуждали перенос игр или проведение их без зрителей, сообщил высокопоставленный представитель японского правительства Наоки Окада. "Премьер-министр твердо заявил, что он хочет выиграть битву с коронавирусом и провести летнюю Олимпиаду успешно", - сказал Окада журналистам.

Однако коронавирус стал причиной приостановки сезона Национальной хоккейной лиги. "В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами и созыва телефонной конференции Совета управляющих, Национальная хоккейная лига объявляет, что она приостановит сезон-2019/20, начиная с сегодняшних игр", - приводит пресс-служба лиги слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна. Беттмэн отметил, что "после вчерашних новостей о том, что игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус, и учитывая, что наши лиги делят много помещений и раздевалок, становится вероятным, что некоторые члены сообщества НХЛ в какой-то момент могут сдать положительный тест на коронавирус. Продолжать игры в такое время становится неуместно".

Отложен и стартовый этап нового сезона "Формулы-1" Гран-при Австралии, который должен был пройти 14-15 марта в Мельбурне, сообщил сайт Международной автомобильной федерации (FIA) в пятницу. Такое решение приняли руководство FIA, "Формулы-1" и Австралийской корпорации Гран-при. "После подтверждения того, что сотрудник McLaren сдал положительный результат на COVID-19, и решения McLaren отказаться от Гран-при Австралии, в четверг вечером FIA и "Формула-1" встретились с остальными девятью командами. В итоге большинство команд решило, что гонка не должна состояться", - говорится в заявлении.

Руководство английской Премьер-лиги (FA) в пятницу проведет с клубами совещание, на котором обсудит дальнейшее проведение матчей чемпионата Англии по футболу. Решение о срочном созыве представителей команд было принято после заражения главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты коронавирусом.

Без Диснейлендов и Эвереста

Кроме того, газета Le Parisien сообщила, что из-за коронавируса Диснейленды в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закроются, как минимум, до конца марта. Как пишет издание, парки Диснея закроются 15 марта. Кроме того, с 14 марта на две недели будет закрыт парк развлечений Universal Studios в Голливуде. "До начала апреля также останется закрытым Диснейленд в Токио. Между тем, Диснейленд в Шанхае частично возобновил работу на этой неделе", - отмечает газета.

За всю историю Диснейленды закрывали только дважды: после убийства президента США Джона Кеннеди в 1963 году и после атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

А правительство Непала вводит с 14 марта по 30 апреля запрет восхождений на Эверест.

Ждем лета?

Ситуация с распространением коронавируса в мире может стабилизироваться к июню - июлю, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По его словам, в Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля.

Он отметил, что, судя по данным о заболеваемости и смертности, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 - 2015 гг. "Эти вирусы (коронавирусы - ИФ) есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один", - сказал Шестопалов, добавив, что в ситуации с COVID-19 "примерно 50% паники".

"Кроме того, сейчас значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость вируса достаточно высокая. В целом меры, принимаемый против распространения - адекватные, хотя иногда и чрезмерные", - сказал ученый.

При этом, по его словам, смертность от COVID-19 за все время распространения инфекции - около 5 тыс. человек - сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день, несопоставим COVID-19 и с обычным гриппом.