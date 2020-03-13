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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Медики из КНР прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бригада медработников из КНР в минувший четверг прибыла в Рим для оказания помощи итальянским коллегам в преодолении эпидемии коронавируса, сообщили китайские СМИ в пятницу.

В группу, прилетевшую из Шанхая, входят девять человек, она была сформирована Госкомздравом КНР и китайским Обществом Красного креста.

Китайские специалисты привезли с собой необходимые медицинские и защитные материалы, всего более 30 тонн.

Посол КНР в Италии Ли Цзюньхуа сказал, что в Италии больше всего не хватает материалов и опыта в борьбе с эпидемией.

СМИ отмечают, что ранее китайские медработники уже выехали для оказания помощи при преодолении инфекции в Иран и Ирак.

Как сообщалось, договоренность об отправке бригады медиков в Италию была достигнута в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы министров иностранных дел КНР Ван И и Италии Луиджи Ди Майо.

"В случае необходимости китайская сторона готова направить в Италию медицинские бригады для оказания помощи в борьбе с эпидемией", - сказал тогда Ван И.

В Италии, по состоянию на вечер четверга, 12 марта, насчитывалось более 15 тыс. инфицированных и более 1 тыс. скончавшихся от коронавируса Covid-19.

КНР Италия

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