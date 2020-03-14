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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Число заболевших COVID-19 в Италии превысило 21 тыс. человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии по состоянию на субботу составляет 21 тыс. 157 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Это на 2 тыс. 795 человек больше, чем накануне.

В эту цифру включены те, кто болеет в настоящее время, почти 2 тыс. выздоровевших, а также - 1 441 скончавшийся от последствий заражения (на 175 больше, чем по состоянию на вечер 13 марта).

В настоящее время эта европейская страна является второй по числу заболевших в мире после Китая, где изначально появился коронавирус COVID-19.

Как сообщали итальянские медики, средний возраст людей, умерших в Италии от коронавируса - около 80 лет.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия

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