Число заболевших COVID-19 в Италии превысило 21 тыс. человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии по состоянию на субботу составляет 21 тыс. 157 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Это на 2 тыс. 795 человек больше, чем накануне.

В эту цифру включены те, кто болеет в настоящее время, почти 2 тыс. выздоровевших, а также - 1 441 скончавшийся от последствий заражения (на 175 больше, чем по состоянию на вечер 13 марта).

В настоящее время эта европейская страна является второй по числу заболевших в мире после Китая, где изначально появился коронавирус COVID-19.

Как сообщали итальянские медики, средний возраст людей, умерших в Италии от коронавируса - около 80 лет.