ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции "за подрыв суверенитета Украины"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил в пятницу на очередные шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", - сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

Эти санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.