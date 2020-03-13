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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции "за подрыв суверенитета Украины"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил в пятницу на очередные шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", - сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

Эти санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Совет ЕС ЕС Украина

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