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Страны-кандидаты и партнеры ЕС продлили санкции "за подрыв суверенитета Украины"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Молдавия присоединились к решению Совета ЕС о продлении до 6 марта 2021 года санкций против ряда физических и юридических лиц в связи ситуацией на Украине.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг от имени ЕС сообщил, что указанные страны присоединились к решению Совета ЕС от 5 марта.

Упомянутым решением ЕС до 15 сентября 2020 года продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций с мотивировкой "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" и исключил из списка двух физлиц.

Тем же решением ЕС продлил на год санкции в отношении 10 бывших высокопоставленных украинских чиновников. Среди них - бывший президент Виктор Янукович.

Введенные в марте 2014 года персональные санкции против граждан России и Украины, обвиняемых в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, Евросоюз регулярно продлевает на шесть месяцев.

Черногория и Албания являются кандидатами в ЕС, Норвегия - членом Европейского экономического пространства, а Украина и Молдавия - партнерами ЕС.

Они обязались обеспечить соответствие своей национальной политики упомянутому решению.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в заявлении.

ЕС Совет ЕС Черногория Албания Норвегия Украина Молдавия

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