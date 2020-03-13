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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:19

В Казахстане зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Третий случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Казахстане, сообщил глава Минздрава республики Елжан Биртанов.

На пресс-конференции в Нур-Султане он рассказал, что заболевание выявлено у женщины, прибывшей из Италии.

Причем она летела на родину из Милана транзитом через Москву.

13 марта также стало известно, что коронавирус обнаружен у двух казахстанцев, вернувшихся в Алматы из ФРГ. Клинические симптомы у них отсутствуют, заболевшие чувствуют себя хорошо, они госпитализированы.

Казахстан

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