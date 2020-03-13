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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:33

Казахстан сообщил о первых двух случаях коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Казахстана объявил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. Заболели два человека, которые приехали на родину из Германии 9 и 12 марта, объявил министр Елжан Биртанов.

Эпидемия коронавируса

Оба изолированы в инфекционной больнице в Алма-Ате, один из них до этого сидел дома на карантине. Клинических симптомов ОРВИ у них нет, они чувствуют себя хорошо. Их контакты установлены, это 85 человек, в том числе те, кто летел с ними одним рейсом, 12 из них помещены в карантин.

Ранее 13 марта президент Казахстна Касым-Жомарт Токаев выступил с большим заявлением о мерах по борьбе с коронавирусом и помощи населению и экономике. В частности, он запретил госслужащим заграничные командировки, запретил массовые мероприятия, заверил, что запасов продуктов и лекарств в стране достаточно и не нужно устраивать ажиотажный спрос, пообещал помощь тем, кто рискует остаться без работы и кто вынужден сидеть дома с детьми. С 16 марта в стране объявлены внеочередные каникулы в школах.

Правительство Казахстана с января принимает меры по защите от коронавируса, которые начались с ограничением контактов с Китаем.

С 8 марта Казахстан ограничил въезд в страну гражданам Южной Кореи, Китая и Ирана.

12 марта стало известно, что в Казахастане отменят парад в честь 75-летия Победы.

Казахстан Алма-Ата Минздра Елжан Биртанов. Германия

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