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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Выборы мэра Лондона отложили на год из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес на год региональные выборы и выборы мэров, в том числе в Лондоне, сообщает газета The Daily Telegraph.

Джонсон подтвердил, что выборы не состоятся до мая 2021 года из-за опасений того, что они совпадут с пиком заражения коронавирусом в стране.

Ранее в избиркоме посоветовали британскому правительству отложить выборы. Комиссия отметила рост рисков для проведения выборов и возможность того, что многие британцы не смогут прийти на выборы.

Региональные выборы в Великобритании были запланированы на 7 мая 2020 года.

Великобритания Лондон

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