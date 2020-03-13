Штаб-квартира ООН не прекратит работу из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Штаб-квартира ООН продолжит работу, несмотря на первый подтвержденный случай коронавируса у одной из сотрудниц дипломатической миссии при Организации, заявил пресс-секретарь генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Направление, в котором мы двигаемся, заключается в том, чтобы максимально сократить присутствие людей в здании. Тем, кто может работать дома, будет сказано работать из дома. Работа ООН продолжится. Мы продолжим поддерживать миротворческие операции, оказывать поддержку нашим гуманитарным операциям, наши коллеги продолжат работу над бюджетом", - сказал он журналистам в пятницу.

"Если государства-члены решат, если Совет Безопасности решит, что им надо провести заседание, мы всячески поддержим их", - добавил он.

Дюжаррик отметил, что часть работы сотрудники будут делать из дома.

"Мы планируем проводить брифинги (для журналистов - ИФ) вживую, насколько это возможно, если только обстоятельства не изменятся", - сказал он.

Ранее в четверг постпредство Филиппин при ООН в Нью-Йорке сообщило, что одна из сотрудниц миссии заболела коронавирусом. В письме миссии уточнялось, что заболевшая сотрудница постпредства занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН - комитет по правовым вопросам.

"Последний раз она посещала ООН в минувший понедельник, 9 марта в течение 30 минут. На тот момент у нее не было никаких симптомов", - отмечалось в сообщении.

"На сегодняшний день миссия Филиппин закрыта, все сотрудники получили распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания. Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивалось в сообщении.

Позже стало известно, что сотрудница миссии контактировала с двумя представителями другого постпредства.