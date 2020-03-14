"Желтые жилеты" пренебрегли запретом и вышли на улицы Парижа

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Несмотря на запрет публичных собраний с участием более 100 человек из-за эпидемии коронавируса, движение "Желтых жилетов" организовало в субботу в Париже манифестацию, в которой, по данным полиции, приняли участие около 400 демонстрантов.

"Мы должны были прийти, чтобы заявить (президенту Франции Эммануэлю - ИФ) Макрону, что мы по-прежнему здесь, и мы не согласимся с его пенсионной реформой", - приводит газета Le Figaro слова одного из участников акции.

Колонна начала движение от вокзала Монпарнас в направлении набережной Берси. На многих манифестантах были медицинские маски. По данным издания, манифестация была заявлена.

Префектура полиции сообщила в твиттере, что силам порядка пришлось действовать близ бульвара Араго в связи с агрессивным поведением некоторых манифестантов. В то же время полицейские не применяли неоправданного насилия в отношении "желтых жилетов".

Le Figaro отмечает, что среди лидеров движения не было согласия относительно проведения этой протестной акции, раздавались голоса за то, чтобы отказаться от нее в условиях эпидемии и не подвергать опасности ни себя, ни других.

Организаторы двух других маршей, заявленных на субботу, - против полицейского насилия и в защиту климата - объявили в пятницу об отмене мероприятий из-за ускорения распространения коронавируса.

По последним данным, во Франции 3,6 тыс. человек заражены коронавирусом, 79 инфицированных умерли.