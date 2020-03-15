Во Франции ограничат движение автобусов и поездов дальнего следования из-за COVID-19

В Париже Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Во Франции ограничат движение автобусов и поездов дальнего следования на территории страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на министра экологических преобразований Элизабет Борн.

Это будет сделано в ближайшие дни. Ограничение также затронет авиаперелеты внутри Франции.

Премьер страны Эдуар Филипп объявил в субботу вечером о решении закрыть вплоть до дальнейших распоряжений все не жизненно важные торговые точки. Работать будут магазины, банки и аптеки.

Французское агентство общественного здравоохранения сообщало о 4 499 подтвержденных случаях заражения COVID-19 в стране по состоянию на субботу, скончался 91 пациент.

По данным газеты South China Morning Post, к утру воскресенья в мире насчитывается 152 901 человек, инфицированный новым коронавирусом, число жертв заболевания достигло 5 801, выздоровели более 75,5 тысячи человек.