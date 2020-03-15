Австрия решила закрыть въезд из России и еще трех стран из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье объявил о закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и с Украины для борьбы с распространением коронавируса, передает канал ORF.

Австрия также временно прекращает авиасообщение с этими странами.

Со вторника на следующей неделе в стране закрываются рестораны и кафе, будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее власти страны объявили о закрытии школ.

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