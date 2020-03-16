Число скончавшихся в Австрии от коронавируса возросло до трех

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В общей сложности три человека скончались в Австрии от последствий коронавируса, сообщает министерство по социальным вопросам и здравоохранению республики.

По данным на утро понедельника скончался один человек, к 15:00 (17:00 по Москве) ситуация изменилась.

Общее число зараженных вирусом - 1016, до сих пор было проведено 8490 тестов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье, 15 марта, объявил о закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и с Украины для борьбы с распространением коронавируса.