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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Молдавия с 17 марта приостановит авиасообщение со всеми странами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Молдавия с 17 марта полностью приостанавливает авиасообщение со всеми странами, сообщил на брифинге в воскресенье премьер-министр Молдавии Ион Кику после ежедневного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Также с 17 марта запрещен въезд иностранцев в Молдавию через наземные контрольно-пропускные пункты, за исключением тех, кто сопровождает грузовые перевозки, а также дипломатов и граждан, имеющих вид на жительство в Молдавии.

"Мы считаем необходимым принять дополнительные меры безопасности. Ситуация еще позволяет принять предупредительные меры. Следующая неделя будет решающей в этом смысле, потом уже придется работать над ликвидацией последствий эпидемии", - отмечает премьер.

Он напомнил, что в пятницу правительство объявило на всей территории Молдавии "красный код" - высшую степень опасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кику также сообщил, что многие рынки и торговые центры закрылись в воскресенье, а в Кишиневе приостановлено движение всего общественного транспорта. Кроме того, все пассажирские международные поезда отменены, в том числе по причине закрытия границ Украиной.

С понедельника закрываются торговые центры, промышленные и продовольственные рынки, а также кафе и рестораны. Супермаркеты, аптеки и заправочные станции продолжат работу. Меры будут действовать, по меньшей мере, до 31 марта.

Ранее сообщалось, что с 11 марта в Молдавии прекращены занятия во всех учебных заведениях в связи с угрозой распространения коронавируса. Также запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Сегодня в полночь приостанавливается авиасообщение со всеми странами Европейского Союза.

С 7 марта и по настоящее время в Молдавии зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 - у граждан, которые вернулись из Италии, один случай - у приехавшего из Франции, один - из Великобритании. В двух случаях подтверждена передача вируса внутри страны, в том числе - у беременной женщины.

Молдавия

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