Нарушителей карантина в Молдавии могут посадить на семь лет за тяжкие последствия

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял закон о мерах ответственности за нарушение мер по борьбе с эпидемиями. Он предусматривает штрафы и реальные сроки лишения свободы до семи лет в зависимости от последствий от действий нарушителя.

Депутаты приняли закон единогласно и сразу в двух чтениях.

Они ввели штрафы для граждан в 22 000 - 25 000 леев ($1250-1450) и для юридических лиц - в 50 000 - 75 000 леев ($3000-4500).

Если из-за нарушения кто-либо заразился, штраф для виновника повысится до 36 000 - 50 000 леев ($2100-3000), либо его могут лишить свободы на срок до трех лет. Если заразившийся получит средний или тяжкий вред здоровья или умрет, виновному будет грозить до семи лет тюрьмы.

Закон также позволит правительству временно ограничивать право на свободу собраний по предложению ответственного министерства. Другие детали относительно запрета на массовые мероприятия будут устанавливаться кабинетом министров в каждом случае отдельно.

Врачам и другому медперсоналу и сотрудникам органов безопасности закон разрешит обрабатывать персональные данные граждан без разрешения Национального центра по защите персональных данных.

"Поправки разработаны правительством в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19 и необходимостью обеспечения соблюдения мер по борьбе и профилактике инфекции в Молдавии", - подчеркнула председатель парламента Зинаида Гречанная.

Пока в Молдавии подтверждено четыре случая заражения коронавирусом у граждан страны, побывавших в Италии. С 10 марта страна запретила транспортное сообщение с Италией. С 11 марта в Молдавии закрыли образовательные заведения и запретили мероприятия численностью более 50 человек.