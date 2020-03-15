The Telegraph опровергла переезд Елизаветы II в Виндзорский дворец

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II не планирует перемен в связи со вспышкой коронавируса и должна вернуться в Букингемский дворец на следующей неделе, пишет в воскресенье газета The Telegraph.

Ранее британские издания, включая The Sun и The Daily Mail, заявили, что королеву и ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа решено перевезти в Виндзорский замок на фоне распространения коронавируса.

The Telegraph отмечает, что королева регулярно проводит выходные в Виндзорском замке, после чего возвращается в Лондон.