Елизавета II переехала в Виндзорский замок на фоне вспышки коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп покинули Букингемский дворец на фоне распространения коронавируса, пишет в воскресенье сайт газеты The Daily Mail.

Они будут находиться в Виндзорском замке. Если проблема заболеваемости обострится, королеву и ее супруга на время эпидемии перевезут в Сандрингемский дворец в Норфолке.

Источник, близкий к королевской семье, сообщил газете The Sun, что Елизавета II чувствует себя хорошо, но было принято решение, что переезд обезопасит королеву в свете приближающихся торжеств в честь ее 94-летия.

Собеседник издания отметил, что Елизавета II в последнее время принимала в Букингемском дворце многих политиков и высокопоставленных лиц. Кроме того, этот дворец отличается большой численностью обслуживающего персонала: в нем служат около 500 человек, что создает риски на фоне распространения коронавируса.

К утру воскресенья число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 1 140.