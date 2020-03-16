Казахстан перешел на режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане из-за коронавирусной инфекции COVID-19, которую ВОЗ объявила пандемией, введено чрезвычайное положение. Соответствующий указ в минувшее воскресенье подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Согласно указу, в целях защиты жизни и здоровья граждан ЧП вводится на период с 08:00 16 марта до 07:00 15 апреля 2020 года.

Этим же указом президент распорядился ввести на период действия чрезвычайного положения ряд мер и временных ограничений.

В частности, поручено усилить охрану общественного порядка; ограничить функционирование крупных объектов торговли; приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей; осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. На период ЧП запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Кроме того, президент поручил установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с его территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы республики и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД.

Поручено выделить необходимые средства из резерва правительства для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Вместе с тем поручено усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц.

На период ЧП создана государственная комиссия при президенте.

Ожидается, что в понедельник президент Токаев выступит с обращением, в котором будут даны конкретные установки на период ЧП. После этого, как ожидается, в течение дня госорганы проработают меры и инструкции по своим сферам, в том числе по организации рабочих графиков, обеспечению продовольственной безопасности и медицинскими препаратами, работе медучреждений, передвижению по стране и другие.

По состоянию на вечер воскресенья в Казахстане было зарегистрировано девять случаев коронавирусной инфекции: семь заболевших находятся в Алматы и двое - в Нур-Султане.