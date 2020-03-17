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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Ночной клуб в Казахстане оштрафовали за концерт российской рок-группы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Караганде (административный центр Карагандинской области Казахстана) во время введенного в стране чрезвычайного положения (ЧП) в ночном клубе проходил концерт рок-группы из России, сообщил портал МВД республики; за это нарушение руководство заведения было оштрафовано.

Эпидемия коронавируса

Согласно распространенной во вторник информации, на концерт собралось порядка 60 человек. "После профилактической беседы мероприятие было отменено, и посетители разошлись", - говорится в сообщении.

На хозяйку заведения составили составили административный протокол - за нарушение режима ЧП. Ее оштрафовали на 26 510 тенге (4,5 тыс. рублей).

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за коронавируса. В связи с этим был введен ряд ограничений, в том числе, запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек. Также стало известно, что Нур-Султан и Алма-Ату с 19 марта закроют на карантин.

Казахстан Караганда МВД

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