В Белом доме отменили традиционное пасхальное катание яиц

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Белом Доме в понедельник в целях предосторожности отменили ежегодную пасхальную игру "катание яиц" из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил в понедельник офис первой леди США Мелании Трамп.

"Здоровье и безопасность всех американцев должны быть первоочередным приоритетом, особенно сейчас", - приводит офис слова супруги президента.

"Я глубоко сожалею о том, что пришлось отменить (это мероприятие - ИФ), но нам необходимо в короткие сроки принимать трудные решения, чтобы обеспечить долгосрочное здоровое положение страны", - подчеркнула первая леди.

По состоянию на понедельник 16 марта, число выявленных зараженных в США превысило 3,8 тыс. 69 человек скончались.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная забава в США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента. Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.