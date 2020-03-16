Число заразившихся COVID-19 в Италии приблизилось к 28 тысячам

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Количество заражений остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470, всего инфицированы 27980 пациентов, сообщает служба гражданской обороны страны.

В палатах интенсивной терапии находится 1851 человек, на домашнем лечении - 10197 заболевших.

2158 пациентов скончались, а 2740 - выздоровели, отмечает ведомство.

Больше всего коронавирус затронул Ломбардию, Эмилию-Романью и Венето.

Италия сейчас является одной из самых эпидемиологически неблагоприятных стран в мире.