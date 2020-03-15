За сутки число заразившихся коронавирусом в Италии выросло на 3500

368 человек скончались

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Медики выявили 24 747 случаев заражения коронавирусом COVID-19 на территории Италии, сообщил журналистам в воскресенье глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Это - примерно на 3,5 тыс. больше, чем по состоянию на вечер субботы.

В настоящее время лечение проходят 20 603 человека, 1 809 пациентов скончались (на 368 больше, чем по состоянию на вечер субботы). Более 2 тыс. заразившихся уже поправились.