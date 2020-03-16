Российские дипломаты не смогли навестить Бута в тюрьме из-за режима ЧС в США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские дипломаты были вынуждены перенести встречу с содержащимся в американской тюрьме россиянином Виктором Бутом из-за веденного в США общенационального режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Действительно, мы планировали посещение Бута, содержащегося в тюрьме "Марион", штат Иллинойс, 16 марта. Однако в связи с введением режима общенациональной чрезвычайной ситуации в США вынуждены перенести встречу на более поздний срок", - сказал он журналистам.

Антонов подчеркнул, что российские дипломаты "находятся в постоянном контакте с гражданами РФ в США, а также их родственниками в России".

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

В конце февраля посольство РФ в Вашингтоне направило в госдепартамент США ноту с призывом отменить "необоснованно жесткие" меры содержания в тюрьме Бута.