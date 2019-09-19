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Семья заключенного в США россиянина Бута впервые навестила его в тюрьме

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в США в тюрьме "Марион", впервые за восемь лет встретился с семьей и сможет видеться с родными и в дальнейшем, сообщило в четверг генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"Дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке оказали содействие в организации первой за долгие годы встречи россиянина Виктора Бута, отбывающего двадцатипятилетний срок в тюрьме "Марион" (штат Иллинойс), с его супругой и дочерью", - говорится в сообщении на странице дипведомства в твиттере.

Кроме того, администрация тюрьмы разрешила родным Виктора Бута посещать его четыре раза в неделю, отмечается в сообщении.

"Российский гражданин не высказывал каких-либо жалоб на условия содержания", - добавили в российском представительстве.

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25-ти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Виктор Бут

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