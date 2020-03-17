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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

В Бразилии сотни заключенных сбежали из тюрьмы из-за мер против коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сотни заключенных совершили побег из четырех тюрем в бразильском штате Сан-Паулу в ночь на вторник, сообщают местные СМИ.

Порядка 170 заключенных полиции удалось вернуть обратно в исправительные учреждения, однако до тысячи человек могут все еще находиться сейчас на свободе. Точное число беглецов пока установить не удалось.

Речь идет о тюрьмах полуоткрытого типа, которые заключенные могут покидать, согласно распорядку. Однако в связи со вспышкой коронавируса в штате местные власти временно запретили им покидать исправительные учреждения, исходя из опасений, что кто-то может заразиться вирусом на свободе и стать переносчиком. Также власти ограничили визиты гостей к заключенным. Несогласные с этими ограничениями, заключенные совершили побег.

По данным телеканала "Глобу", только в одном из учреждений, о которых идет речь, содержится порядка 2,8 тыс. заключенных.

В Бразилии 234 человека заражены коронавирусом, причем в штате Сан-Паулу зарегистрировано наибольшее число заражений.

Бразилия

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