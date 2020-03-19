Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии Москвы предложили освободить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях, чтобы снизить риск распространения коронавируса среди арестованных. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он назвал домашний арест для таких граждан целесообразной мерой пресечения и одновременно мерой изоляции.

По словам Мельникова, карантина в СИЗО и колониях пока не ввели, доступ в места принудительного содержания полностью не закрыт. Туда приходят адвокаты, с заключенными проводят следственные действия, а это создает риск, что в закрытые учреждения проникнет коронавирус, объяснил правозащитник.

Вновь прибывших в СИЗО не проверяют на коронавирус. Кроме того, в изоляторах нет условий, чтобы изолировать на 14 дней всех вновь прибывших, заявил Мельников.

"Активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит сдержать распространения вируса, защитить от него людей, находящихся в изоляторах, сотрудников УИС и правоохранительных органов", - считает он.

Членам ОНК допуск в СИЗО не ограничивали, однако они решили уменьшить количество посещений, чтобы не заражать арестованных, добавил Мельников.

"Считаю важным, чтобы суды и правоохранительные органы приняли во внимание рекомендации правозащитного сообщества при избрании альтернативной меры пресечения. К тому же одна из основных причин избрания меры пресечения в виде содержания под стражей - возможность подозреваемого или обвиняемого скрыться за пределами территории РФ - на данный момент не актуальна", - сказал представитель ОНК.

19 марта пресс-бюро ФСИН объявило, что в колониях и СИЗО России не выявлено случаев заражения коронавирусом. В ведомстве создали оперативный штаб по координации мер по сдерживанию инфекции. Медики стали чаще осматривать заключенных. В учреждениях ФСИН начали проводить дезинфекцию в том числе камер, автомобилей и столовых и начали запасаться противовирусными средствами и масками.