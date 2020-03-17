Больше тысячи пассажиров "Победы" застряли в Черногории

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.

"Больше тысячи клиентов остаются на территории закрытой Черногории. "Победа" направила все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, но до сих пор вопрос не решен. Запланированный на сегодня вывозной рейс выполнен не будет", - сказал собеседник агентства.

"Прямо сейчас люди собрались в аэропорту в ожидании вылета, который сегодня уже не состоится", - добавил он.

Официальный представитель "Победы" сообщил, что в компании ждут "разрешения правительства Черногории".

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.