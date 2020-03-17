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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

В мечетях Киргизии из-за коронавируса отменили пятничные молитвы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман Киргизии временно приостановило пятничные молитвы во всех мечетях страны, сообщает во вторник пресс-служба управления.

При этом муфтият рекомендует совершать молитвы дома.

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"Мечети не закроются, но в них будут находиться только имамы, которые будут призывать к молитве", - отметили в духовном управлении.

Муфтият призвал верующих отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе похорон с приглашением большого количества людей.

Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса во всех мечетях страны провели дезинфекцию.

По данным Минздрава Киргизии, пока подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране нет.

Киргизия

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