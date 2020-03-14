РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса

В то же время митрополит Иларион призвал простуженных не переносить болезнь на ногах, а сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса COVID-19, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - сказал митрополит.

При этом на вопросы о том, кто будет посещать богослужения, как люди будут себя вести, как предохранять людей РПЦ будет отдельно отвечать в каждом конкретном случае, прислушиваясь к городским властям и медикам, в зависимости от степени распространения вируса. "Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов", - подчеркнул архиерей.

Он призвал отринуть бытующее представление о том, что переносить простуду на ногах - это доблесть. Митрополит напомнил, что это чревато осложнениями не только для самого человека, но и для окружающих, и посоветовал простуженным сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем.

В России по состоянию на субботу, 14 марта, было зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки было выявлено 14 заболевших.