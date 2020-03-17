Власти Гибралтара запретили старикам выходить на улицу без уважительных причин

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Гибралтара (заморской территории Великобритании, расположенной на юге Пиренейского полуострова) запретили пожилым людям выходить на улицу без уважительных причин.

По сообщению властей, те, кому за 70 лет, могут покидать свои дома только в случаях выхода на работу, покупки продуктов питания и медикаментов, совершения банковских операций, посещения опекуна с инвалидностью, а также выгула домашних животных.

При этом указывается, что новые правила призваны защитить пожилых людей от возможного заражения коронавирусом. Невыполнение правил влечет за собой административное наказание.

В настоящее время в Гибралтаре, население которого составляет 32 тыс. человек, выявлено всего два случая заболевания коронавирусом. На британской территории, площадь которой составляет 6,7 кв км, закрыты рестораны и бары.

Ограничен выезд жителей в соседнюю Испанию, где, по последним данным, общее число инфицированных превысило 11,2 тыс. и около 500 человек умерли. По сообщению минздрава Испании, только за сутки в стране было выявлено около двух тысяч новых случаев.