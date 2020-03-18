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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

В Молдавии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии зарегистрирована первая жертва с инфекцией коронавируса, сообщила в среду утром министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну.

По словам чиновницы, заболевшая - 61-летняя женщина - скончалась в ночь на 18 марта. Коронавирус у пациентки был обнаружен 8 марта. Кроме того, у нее были и другие заболевания - сахарный диабет и высокое артериальное давление, рассказала Думбрэвяну.

По словам главы молдавского Минздрава, двое заболевших уже вылечились, накануне, 17 марта, один был выписан из больницы.

Всего в Молдавии в период с 7 марта по настоящее время зарегистрировано 30 заболевших коронавирусом. 16 из них вернулись из Италии, Франции, Великобритании, Швейцарии и Испании, а 14 - заразились в результате передачи инфекции на месте.

Хроника 09 января – 18 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Молдавия Виорика Думбрэвяну

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