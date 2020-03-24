В Молдавии будут бить в колокола из-за коронавируса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Во всех храмах Молдавии, начиная со среды, 25 марта, в полдень будут звонить колокола, напоминая об опасности распространения коронавируса.

"Весь мир встревожен распространением вируса COVID-19. В Молдове количество заболевших тоже растет. Чтобы преодолеть все эти испытания и духовно приблизиться к празднику Пасхи, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир распорядился, чтобы в этот период во всех храмах звонили колокола", - говорится в соответствующем распоряжении митрополита, опубликованном на сайте Митрополии Молдавии.

В распоряжении поясняется, что колокольный звон станет "призывом к молитве за тех, кто заражен коронавирусом, и за медиков, которые ежедневно борются с распространением пандемии".

Действия молдавских священников возмутили власти и общество

Накануне, 23 марта, премьер-министр Молдавии Ион Кику выразил возмущение тем, что священнослужители не соблюдают требования режима чрезвычайного положения. Согласно решению от 13 марта Чрезвычайной комиссии по вопросам общественного здравоохранения, богослужения в православных храмах могут проводиться только на свежем воздухе или же без прихожан, с трансляцией по телевидению и в интернете.

Однако, несмотря на это решение, в минувшее воскресенье, 22 марта, богослужения прошли в помещениях в 375 случаях, в 382 церквях литургии проведены были на улице, а 305 храмов отказались от проведения богослужений в этот период.

Во вторник ряд общественных организаций обратились в правительство с требованием о полном запрете богослужения в период действия чрезвычайного положения.

"Разрешение властей проводить богослужения на открытом воздухе ставит под угрозу жизни, в том числе сотрудников полиции и врачей, которые будут обязаны контролировать эти мероприятия в соответствии с распоряжением. Однако сегодня важно обеспечить высочайшую степень безопасности людей, которые работают для поддержания общественного порядка и здоровья", - отмечается в обращении.

Также решение противоречит "постановлению парламента относительно введения чрезвычайного положения, что запрещает проведение митингов, публичных демонстраций и других массовых акций".

В период с 7 марта по настоящее время в Молдавии зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался, а двое - полностью вылечились. Режим ЧП действует в стране до 15 мая.