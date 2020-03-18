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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Посольство РФ в Египте призвало туристов вернуться домой до 19 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российским туристам в Египте следует самостоятельно покинуть страну и вернуться в РФ до 19 марта, когда авиасообщение будет временно приостановлено, сообщает в среду посольство России в Каире.

Эпидемия коронавируса

Как говорится в сообщении дипмиссии, россияне должны вернуться на родину из Египта до 12:00 по каирскому времени (13:00 по Москве) четверга. "В настоящее время формируются списки оказавшихся в сложной ситуации российских туристов. Рассматривается возможность эвакуации", - заявили в посольстве.

Дипломаты добавили, что тем гражданам, которым не удается выехать из Египта до закрытия авиасообщения, необходимо отправить на адрес саiro2007@mail.ru название гостиницы и номер комнаты, копию загранпаспорта, контактные данные, а также дату предполагаемого вылета и информацию о туроператоре (если он есть).

Дипломаты напомнили, что для срочных обращений работают экстренные телефоны консульского отдела посольства и генеральных консульств в Хургаде и Александрии.

Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что все египетские аэропорты прекращают работу с 12:00 19 марта по 31 марта из-за распространения коронавируса. По его словам, находящимся в стране на отдыхе туристам позволят завершить путешествие согласно графику.

По данным Роспотребнадзора на 18 марта, в Египте зарегистрировано 196 случаев заболевания коронавирусом.

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