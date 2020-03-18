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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом после Второй мировой войны

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в среду впервые за срок своего нахождения у власти выступила со специальным обращением к гражданам ФРГ, в котором призвала воспринимать серьезно пандемию коронавируса COVID-19 и следовать предписаниям правительства страны.

"Это серьезно. Воспринимайте это, пожалуйста, серьезно. С момента объединения Германии, нет, со Второй мировой войны не было серьезнее вызова для нашей страны, который потребовал бы общих солидарных действий", - сказала она.

Правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии ранее в марте составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Согласно предписанию, должны быть закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставки продуктов, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.

Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.

Германия Ангела Меркель

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