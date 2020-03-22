В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.

Решение принято в ходе телефонной конференции, которая началась в 14:00 (16:00 по Москве). Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих в одном доме. Как ожидается, в 17:30 (19:30 по Москве) канцлер ФРГ Ангела Меркель сделает по этому поводу заявление.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.

Ранее Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом после Второй мировой войны. Канцлер со ссылкой на данные экспертов заявила, что в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения" страны.