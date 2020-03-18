Число зараженных COVID-19 во Франции превысило 9 тыс.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По последним данным министерства здравоохранения Франции на среду, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 9134.

Летальным исходом закончилось заражение для 264 пациентов. За последние сутки умерли 89 человек, сообщил генеральный директор департамента санитарной службы министерства здравоохранения Франции Жером Саломон.

"Теперь у нас эпидемия, которая быстро усугубляется", - заявил чиновник Минздрава. По его словам, "Европа стала эпицентром эпидемии нового коронавируса".

Он сообщил, что 3626 человек госпитализированы. В отделениях реанимации находятся более 920 тяжелых больных.