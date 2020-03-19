Из-за пандемии коронавируса в мире стал чище воздух, в Венеции - каналы

Фото: Reuters

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Уровни загрязнения воздуха и парниковых газов в некоторых региона мира значительно снизились на фоне ограничений, накладываемых на жизнь людей распространением коронавирусной инфекции. "Би-би-си" со ссылкой на данные исследователей Нью-Йорка пишет, что, по предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%.

Мировое производство снижается из-за распространения заболевания и все новых вводимых правительствами стран ограничений. Снижаются выбросы заводов и фабрик, авиа - и автотранспорта.

В мае уровень выбросов CO2 обычно наиболее высок, в том числе из-за разлагающейся листвы. В этом году, полагают ученые, показатели могут быть самыми низкими со времен кризиса 2008-09 гг.

Пока рано делать окончательные выводы, говорят эксперты, но первые данные показывают, что рекомендация сократить число поездок и перелетов уже дало положительный эффект для экологии.

По оценкам климатологов портала Carbon Brief, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.

Ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко взлететь.

Сокращение производств наблюдается и в северной Италии, которая особенно пострадала от коронавирусной инфекции. Но благодаря этому, например, в Венеции очистились каналы. Как пишет общественная телерадиокомпания Ирландии, на фоне отсутствия туристов и практически нулевого трафика на каналах вода стала прозрачной.

Пользователи публикуют снимки, на которых видно, что в каналах Венеции теперь плавает рыба. Можно встретить и лебедей.

😳 😳 😳 #venice

An unexpected side effect of the pandemic: 💧Water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever.

🐟 🦢 The fish are visible, the swans returned pic.twitter.com/crWf4kdZ1M — Aurel Boriçi (@AurelBoriciBT) March 18, 2020