Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Снимок НАСА, показывающий разницу в содержании двуокиси азота в атмосфере Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки показывают, что уровень загрязнения воздуха в Китае заметно сократился, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на данные НАСА.

Как отмечают в управлении, как минимум частично это объясняется падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих.

Снимки показывают, что в 2020 году концентрация двуокиси азота заметно снизилась. По данным НАСА, сначала падение содержания этого ядовитого газа в атмосфере было зафиксировано в районе Уханя - города, из которого и начал распространяться вирус COVID-19.

Сокращение уровня выбросов соответствует периоду вступления в силу ограничений на передвижение и производство.

В НАСА заявляют, что впервые видят такое резкое изменение в связи с одним конкретным событием. Ранее падение концентрации двуокиси азота наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года, но тогда снижение происходило постепенно.

В Китае зафиксировано почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он распространился в более чем 50 стран.