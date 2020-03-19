Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Трамп счел противовирусные препараты более актуальными, нежели вакцина от COVID

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поскольку на разработку вакцины против коронавируса уйдет немало времени, в нынешних условиях особую значимость приобретает терапия с использованием противовирусных препаратов, заявил президент США Дональд Трамп.

"Итак, мы отменили бюрократические препоны для разработки вакцины и программ терапий настолько быстрыми темпами, насколько возможно - намного раньше, чем кто-либо хотя бы задумался сделать это. Как вы знаете, ранее на этой неделе мы начали первые клинические испытания варианта вакцины против вируса - это началось в рекордные сроки, в течение нескольких недель", - напомнил американский президент.

По его словам, в разработке находятся сразу несколько препаратов.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 10 тысяч, скончались более 150 человек.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.

США Дональд Трамп

Новости

В Китае смертность от COVID-19 оказалась намного ниже, чем в остальных странах

В Китае смертность от COVID-19 оказалась намного ниже, чем в остальных странах

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму

Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму
Экономический кризис

Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель

Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель

Американские банки сообщили о снятии клиентами крупных сумм со счетов

У главного переговорщика ЕС по Brexit выявлен коронавирус

Лукашенко назвал психозом ситуацию с пандемией коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в мире стал чище воздух, в Венеции - каналы

Из-за пандемии коронавируса в мире стал чище воздух, в Венеции - каналы

Около 80% жертв коронавируса в США оказались пожилыми людьми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');