Трамп счел противовирусные препараты более актуальными, нежели вакцина от COVID

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поскольку на разработку вакцины против коронавируса уйдет немало времени, в нынешних условиях особую значимость приобретает терапия с использованием противовирусных препаратов, заявил президент США Дональд Трамп.

"Итак, мы отменили бюрократические препоны для разработки вакцины и программ терапий настолько быстрыми темпами, насколько возможно - намного раньше, чем кто-либо хотя бы задумался сделать это. Как вы знаете, ранее на этой неделе мы начали первые клинические испытания варианта вакцины против вируса - это началось в рекордные сроки, в течение нескольких недель", - напомнил американский президент.

По его словам, в разработке находятся сразу несколько препаратов.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 10 тысяч, скончались более 150 человек.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.