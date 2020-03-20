Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19.

Прототипы вакцин разработаны в ГНЦ ВБ "Вектор". Они основаны на шести технологических платформах. В ведомстве сообщили, что для определения эффективности вакцины необходимо испытать ее способность провоцировать иммунный ответ.

Во время испытаний исследователи определят наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины и схему вакцинации.