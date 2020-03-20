В Белоруссии почти 70 человек заразились COVID-19

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии количество инфицированных новым коронавирусом выросло с 51 до 69 человек, следует из данных, опубликованных министерством здравоохранения страны.

"По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов", - сообщило ведомство в пятницу.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни, отметили в министерстве. "Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов", - сказано в сообщении Минздрава.

При этом министерство прекратило публикацию данных с нарастающим итогом о числе инфицированных новым коронавирусом в республике.

В среду, 18 марта, Минздрав сообщал, что шесть человек, зараженных COVID-19, уже выздоровели и вернулись домой из больниц. Накануне, 19 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в стране не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

При этом Лукашенко, которого процитировало госагентство БелТА, обратил внимание, что в конце зимы - начале весны в Белоруссии, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. "Меня это больше всего беспокоит. Речь в данном случае не о коронавирусе, а о привычных нам острых респираторных инфекциях, включая грипп. Самое опасное, что может случиться в результате этих вирусов, - это пневмония", - отметил он.